1718 – Rakúsko sa pripojilo k aliancii Veľkej Británie, Francúzska a Nizozemska s cieľom zabezpečiť podmienky utrechtského mieru z roku 1713.
1841 – v Srbskom kniežatstve bol prijatý prvý zákon o dôchodkoch.
1892 – vydaný bol zákon, zavádzajúci korunovú menu v Habsburskej monarchii – zlaté a grajciare nahradili koruny a haliere.
1893 – kráľ Aleksandar Obrenović prijal dekrét o reorganizácii srbskej armády, ktorý zaviedol do každej divízie leteckú jednotku.
1903 – založená bola Srbská sociálnodemokratická strana.
1914 – Nemecko prepadlo bez vyhlásenia vojny neutrálne Luxembursko.
1934 – Adolf Hitler prevzal spojenú funkciu prezidenta aj kancelára, keď zomrel nemecký prezident Paul von Hindenburg.
1945 – zomrel taliansky hudobný skladateľ Pietro Mascagni.
1990 – príslušníci irackej armády obsadili Kuvajt.
2004 – zomrel francúzsky fotograf Henri Cartier-Bresson, zakladateľ modernej reportážnej fotografie.