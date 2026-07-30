1419 – po smrti českého kráľa Václava IV. zaútočil dav ľudí na čele s Janom Želivským na radnicu v pražskom Novom Meste a z okna vyhodil protihusitsky zameraných konšelov.
1818 – narodila sa britská spisovateľka Emily Jane Brontëová.
1863 – narodil sa americký vynálezca, priemyselník, priekopník pásovej výroby a prvý výrobca sériových automobilov Henry Ford.
1945 – americkú loď Indianapolis potopila japonská ponorka, pričom zahynulo viac ako 800 ľudí.
1960 – zomrel v Bratislave spisovateľ Rudolf Jašík, jeden z tvorcov novej podoby slovenskej prózy.
1966 – Anglicko sa po prvý raz stalo majstrom sveta, keď vo finále majstrovstiev sveta vo futbale na londýnskom štadióne Wembley zdolalo Nemecko 4 : 2.
1999 – zomrela v Horných Salibách prvá žena na Slovensku ordinovaná za farárku Evanjelickej a. v. cirkvi Darína Bancíková, ktorá bola prenasledovaná komunistickým režimom.
2007 – zomrel slávny švédsky filmový režisér Ingmar Bergman. Jeho filmy patria k najlepším filmom svetovej kinematografie.
2014 – Argentína oficiálne zbankrotovala po tom, čo sa miestnym úradom nepodarilo dohodnúť s americkými fondmi ohľadom reštrukturalizácii dlhu.