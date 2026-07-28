1540 – popravili za vlastizradu a kacírstvo anglického politika a baróna z Essexu Thomsds Cromwella.
1586 – Thomas Heriot priniesol z Kolumbie prvé zemiaky do Anglicka.
1724 – narodil sa v Poľsku mních, botanik, alchymista, lekárnik, autor najstaršieho herbára na Slovensku a prírodovedec Cyprián. Podľa legendy si zostrojil lietajúci stroj, na ktorom chcel odletieť k Bohu.
1741 – zomrel taliansky husľový virtuóz, hudobný skladateľ, predstaviteľ vrcholného baroka Antonio Vivaldi.
1742 – Berlínskym mierom sa skončila prvá sliezska vojna.
1750 – zomrel nemecký barokový hudobný skladateľ a organista Johann Sebastian Bach.
1821 – Peru vyhlásilo svoju nezávislosť od Španielska.
1849 – uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách.
1861 – v Novom Sade bolo založené Srbské národné divadlo. Na prípravách založenia sa podieľali Svetozar Miletić, Stefan Branovački, Jovan Đorđević a Jovan Jovanović Zmaj.
1914 – Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna.
1984 – americký prezident Ronald Reagan otvoril olympijské hry v Los Angeles, ktoré bojkotoval Sovietsky zväz a ďalší spojenci Moskvy s výnimkou Rumunska, Kuby a niekoľkých ďalších socialistických krajín. Išlo o odvetu Američanom za bojkot olympijských hier v Moskve v roku 1980. Hry v Los Angeles bojkotovali aj Irán, Líbya, Albánsko a Bolívia.
2018 – srbský vodnopólový tím vyhral majstrovstvá Európy štvrtýkrát za sebou vo finále proti Španielsku.