1678 – narodil sa rímskonemecký cisár, český a uhorský kráľ Jozef I. Habsburský.
1847 – bývalí černošskí otroci z USA pod vedením Josepha Jenkinsa Robertsa vyhlásili nezávislosť Libérijskej republiky.
1856 – narodil sa írsky dramatik a spisovateľ George Bernard Shaw, laureát Nobelovej ceny z roku 1925.
1875 – narodil sa švajčiarsky lekár, psychiater a psychoterapeut Carl Gustav Jung, zakladateľ analytickej psychológie.
1887 – vyšla prvá kniha o esperante.
1956 – egyptský prezident Gamal Abdel Nasser znárodnil Suezský prieplav, dovtedy kontrolovaný spoločnou anglo-francúzskou spoločnosťou. Finančná kompenzácia bola prisľúbená Británii, Francúzsku a USA, čo však neuspokojilo Londýn a Paríž, a tak došlo k vojenskej invázii.
1963 –Skopje postihlo ťažké zemetrasenie. Zahynulo viac ako tisíc ľudí, viac ako 3-tisíc bolo zranených a 200-tisíc zostalo bez domov.
1965 – maldivské ostrovy v Indickom oceáne, britský protektorát od roku 1887, získali nezávislosť.