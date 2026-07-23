1456 – turecká armáda sultána Mehmeda II. Dobyvateľa sa po ťažkej porážke v rozhodujúcej bitke z predchádzajúceho dňa a zranení sultána vzdala obliehania Belehradu.
1939 – narodil sa Laza Telečki, divadelný herec a režisér.
1952 – Egyptská revolúcia: dôstojnícka skupina pod vedením Gamála Abdela Násira zvrhla kráľa Farúka. Egypt sa neskôr stal republikou.
1860 – v Uhorsku vydali nariadenie, podľa ktorého sa úradnou rečou popri nemeckom jazyku stal aj maďarský. V 22 stoliciach sa mohol používať v úradnom styku aj slovenský jazyk.
1875 – zomrel americký vynálezca Isaac Merritt Singer, ktorý v roku 1851 vyvinul prvý masovo používaný šijací stroj.
1887 – zomrel Ðorđe Natošević, lekár, pedagóg a literát.
1914 – Rakúsko-Uhorsko poslalo Srbsku ultimátum, aby vykonalo vyšetrovanie atentátu na rakúsko-uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda.
1914 – v Uhorsku nadobudli platnosť prísne nariadenia o zrušení slobody zhromažďovania, prejavu a tlače, na ktorú uvalili prísnu cenzúru.
2007 – spoločnosť Srbijašume oznámila, že v dôsledku bezprecedentných horúčav v období od 16. do 22. júla zachvátili lesné požiare 47 lokalít na území Srbska. Požiarmi bola v Srbsku zasiahnutá celková plocha 3 513 hektárov.
2011 – zomrela jazzová, soulová, R&B speváčka a skladateľka Amy Winehouse.