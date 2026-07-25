V Obecnej knižnici v Kovačici sa včera začal cyklus letných tvorivých dielní pre deti. Prvé stretnutie patrilo výtvarnej dielni, ktorú viedla maliarka Nataša Kňazovicová.
Viac ako dvadsať detí si vyskúšalo kreslenie technikou pastelu na papier. Pod vedením lektorky rozvíjali svoju fantáziu, tvorivosť i výtvarné zručnosti. Počas príjemnej tvorivej atmosféry vzniklo množstvo originálnych a farebných prác, ktoré potešili nielen samotných malých autorov, ale aj organizátorov. Letné tvorivé dielne sú pre deti príležitosťou zmysluplne stráviť prázdninový čas, objaviť nové záľuby a rozvíjať svoj talent v podnetnom prostredí knižnice.
Nasledujúca tvorivá dielňa sa uskutoční 28. júla. Jej lektorkou bude profesorka slovenského jazyka a spisovateľka pre deti a mládež Mária Kotvášová-Jonášová, ktorá pre účastníkov pripraví zaujímavý program plný príbehov, hier a tvorivých aktivít.