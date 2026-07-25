Programy v rámci Detského kultúrneho leta 2026 pokračujú. Včera večer druhé divadelné predstavenie pod názvom Čarodejná studňa (Čarobni bunar) bolo zahrané aj v Starej Pazove. Bolo to ďalšie úspešné predstavenie pod holým nebom, ktoré zahrali členovia Divadla Sanjalište z Belehradu. Dokázali, že na vytvorenie skutočnej mágie sa dobré predstavenie môže zahrať i vonku, konkrétne na letnej scéne pred divadlom. Pazovské ratolesti na divadelné predstavenie prišli hlavne s rodičmi a starými rodičmi a výkony hercov odmenili úprimným detským úsmevom a potleskom.
Predstavenie Čarodejná studňa je edukačné predstavenie, ktoré hovorí o dobrote a úprimnom priateľstve. V prekrásnom kráľovstve Maštalište dostal kráľ za svoje dobré skutky, ktoré jeho kráľovstvo vykonalo, čarodejnú studňu želaní, ktorá plní želania dobrým ľuďom. A všetko by bolo priam ideálne, keby na brehu tohto kráľovstva neuviazol zlý pirát…
Predstavenie trvalo 40 minút a zahrali ho Marija Žeravicová, Katarina Živkovićová, Marko Topolovački a Aleksandar Radović. Text a réžiu mal na starosti Nikola Marković.
Organizátorom podujatia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova, ktoré už pripravilo aj program predstavení na august, ktoré budú zahrané v dedinách Staropazovskej obce, vrátane i samotnej Starej Pazovy.