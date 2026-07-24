1567 – Máriu Stuartovú, škótsku kráľovnú, nespokojná šľachta donútila abdikovať, pretože chcela presadiť v protestantskom Škótsku rímsky katolicizmus.
1783 – narodil sa juhoamerický revolucionár, vojenský vodca a štátnik Simón Bolívar, najvýznamnejšia postava boja za nezávislosť Latinskej Ameriky od Španielska.
1802 – narodil sa francúzsky prozaik a dramatik Alexandre Dumas starší. Jeho známymi dielami sú dráma Henri III., ako aj romány Traja mušketieri a Gróf Monte Cristo.
1817 – vodca Prvého srbského povstania Đorđe Petrović Karađorđe po návrate do vlasti z Ruska (cez Rakúsko) bol podľa rozkazu kniežaťa Miloša Obrenovića zabitý v Radovanjskom Lugu pri Velikej Plane.
1828 – narodila sa srbská maliarka a poetka Mina Karadžićová, dcéra Vuka Karadžića a manželka Aleksu Vukomanovića, prvého profesora literatúry na lýceu v Belehrade.
1911 – americký archeológ Hiram Bingham objavil v Peru legendárne mesto Machu Picchu.
1969 – americkí astronauti z kozmickej lode Apollo 11, ktorí ako prví ľudia pristáli na Mesiaci, sa vrátili bezpečne na Zem.
2005 – Američan Lance Armstrong triumfoval siedmy raz zaradom na najväčších cyklistických pretekoch sveta Tour d’France.