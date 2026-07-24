Obecná organizácia invalidov práce Kovačica 15. augusta zorganizuje už 16. ročník výtvarného tábora umelcov – invalidov práce, členov obecných združení invalidov práce z Banátu a hostí z Báčky, Sriemu, Obrenovca a Belehradu.
Tábor sa bude, podobne ako po minulé roky, konať v Padine v Športovom stredisku Dolina. Podľa slov predsedu Obecnej organizácie invalidov práce Kovačica Jána Zdychana sa na podujatí zúčastní viac ako 50 výtvarníkov a celkovo približne 100 účastníkov.
Výtvarný tábor sa počas uplynulých rokov stal tradičným miestom stretávania umelcov – invalidov práce, ktorí majú príležitosť prezentovať svoju tvorbu, vymieňať si skúsenosti a nadväzovať nové priateľstvá v príjemnom prostredí Padiny. Hostia navštívia aj Etno dom, Šajbenovu studňu a bude aj kamarátenie pri hudbe.
Prihlásiť sa na tábor je možné do 10. augusta na telefónnych číslach 062 16 39 619 a 063 88 29 247.