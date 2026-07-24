Veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa tento týždeň stretol s Máriou Rehákovou, majiteľkou jednej z popredných produkčných spoločností v Slovenskej republike.
Produkčná spoločnosť Star Production združuje viaceré tlačené a elektronické médiá, z ktorých sú najznámejšie týždenník Slovenka a časopisy Slovenka Zdravie rodiny, Praktická Slovenka a Metropola.
Ako sa uvádza v oznámení veľvyslanectva, počas rozhovoru sa venovali možnostiam budúcich spoločných projektov, predovšetkým v oblasti propagácie kultúry srbského a slovenského národa. V tejto súvislosti bola dohodnutá výmena kultúrno-umeleckých spolkov zo Srbska a Slovenskej republiky, pričom už na jeseň tohto roka by sa malo v Slovenskej republike uskutočniť vystúpenie kultúrno-umeleckého spolku zo Srbska. Zároveň vyjadrili pripravenosť prispieť k ďalšiemu prehlbovaniu kultúrnych väzieb a lepšiemu spoznávaniu spoločného dedičstva Srbska a Slovenska.