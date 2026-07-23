Júnové horúčavy výrazne poškodili úrodu obilnín v Európe. Podľa odhadov dosiahla hodnota stratenej produkcie približne dve miliardy eur, pričom najväčšie škody zaznamenali Francúzsko a Maďarsko. Najviac utrpela kukurica, no vysoké teploty zasiahli aj pšenicu počas kritického obdobia nalievania zŕn, ako aj jarný jačmeň a ďalšie plodiny.
Európske združenie COCERAL znížilo prognózu produkcie kukurice v Európskej únii a Spojenom kráľovstve z 57,2 milióna ton na 52,7 milióna ton. Keďže Európska únia je v rokoch so slabšou úrodou čistým dovozcom obilnín, nižšia produkcia môže zvýšiť dopyt po dovoze z iných krajín vrátane Ukrajiny a Brazílie.
Takmer polovica celkových škôd pripadá na Francúzsko, kde sa úroda znížila o 4,1 milióna ton, čo pri súčasných cenách predstavuje stratu 891 miliónov eur. V Maďarsku bola prognóza úrody obilnín znížená o 2,4 milióna ton, teda o produkciu v hodnote 444 miliónov eur. Španielsko prišlo o 1,4 milióna ton v hodnote 276 miliónov eur a Nemecko o rovnaké množstvo v hodnote 233 miliónov eur.
Naopak, odhady úrody boli zvýšené v Bulharsku, Rumunsku, Taliansku a Fínsku, čím sa čistá hodnota očakávaných strát európskej produkcie znížila na približne 1,79 miliardy eur.