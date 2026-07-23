Čilský multimediálny umelec vystupujúci pod pseudonymom Ugly Animal predstaví v pondelok 27. júla o 19. hodine v Americkom kútiku v Novom Sade výstavu digitálnych printov spojenú s vizuálnou performanciou a autorským čítaním z jeho Knihy poézie pre koniec sveta (The Book of Poetry for the End of the World).
Uznávaný umelec s medzinárodnými úspechmi, vrátane prezentácie na Comic-Cone v San Diegu, prinesie do Nového Sadu diela kombinujúce expresívnu kresbu a poéziu, pričom program obohatia členovia Spolku novosadských spisovateľov.
Práce na jeho výstave spájajú expresívnu kresbu, maliarske zásahy a krátke poetické zápisky, čím vytvárajú bezprostredný a rozpoznateľný vizuálny prejav.
Výstava bude otvorená do 30. júla. Vstup na podujatie je voľný.