V Laliti sa v sobotu 8. augusta uskutoční šiesta Tortiáda, podujatie venované výrobe a prezentácii tort. Súťaž bude prebiehať v jednej kategórii, pričom torty bude hodnotiť odborná porota. Ocenené budú prvé tri miesta. Realizátormi programu sú Turistická organizácia Obce Odžaci a Miestne spoločenstvo Laliť.
Prijímanie súťažných tort je naplánované od 16.00 do 17.00 hodiny, po ktorom bude nasledovať otvorenie podujatia a výstava tort. Hodnotenie odbornou porotou sa uskutoční od 18.00 do 19.30 hodiny, následne bude prebiehať predaj tort. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 20.00 hodinu.
Každá súťažiaca získa balíček v hodnote 2 000 dinárov, organizátori zabezpečia občerstvenie a všetky účastníčky dostanú poďakovanie za účasť.
Po skončení súťažnej časti bude pripravený aj kultúrno-zábavný program. O 22.00 hodine sa predstaví skupina Garavi sokak.
Organizátori prijímajú prihlášky a poskytujú bližšie informácie každý pracovný deň od 8.00 do 20.00 hodiny.