Sucho a nízky prítok vody v Dunaji majú veľmi nepriaznivý vplyv aj na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach Ðerdap 1 a Ðerdap 2. Napriek tomu nie je dôvod na obavy, pretože dodávky elektrickej energie sú stabilné, vyhlásili dnes ráno zo spoločnosti Elektroprivreda Srbije.
Hoci sú všetky zmodernizované agregáty vo vodnej elektrárni Ðerdap 1 plne pripravené na prevádzku a na výrobu elektriny využívajú každú dostupnú kvapku vody z Dunaja, výroba elektrickej energie na Dunaji bude podľa súčasnej situácie v roku 2026 patriť medzi najnižšie v histórii, uvádza sa v oznámení.
Zároveň zdôrazňujú, že dokončená modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Bajina Bašta prispela k tomu, že sa náročnú situáciu podarilo zvládnuť s minimálnymi finančnými dôsledkami a zároveň zabezpečiť nákup elektrickej energie na trhu počas lacnejších hodín s vysokou výrobou zo solárnych zdrojov.
Dodali, že nízka hladina Dunaja ovplyvňuje aj prevádzku chladiaceho systému tepelných elektrární v Kostolci, v dôsledku čoho je ich výroba elektrickej energie znížená.
Foto: Magnific