Roku 1774 22. júla – pred 252 rokmi bol poľný maršal Andrej Hadík (16. 10. 1711 Žitný ostrov – 12. 3. 1790 Viedeň) vymenovaný za prezidenta Dvorskej vojnovej rady vo Viedni, čo z dnešného hľadiska zodpovedá funkcii ministra vojny.
Treba zdôrazniť, že bol prvým a dlho aj jediným uhorským reprezentantom, vlastne jediným slovenským rodákom na tomto poste.
Pravdou je, že Andrej Hadík bol potomkom slovenskej zemianskej rodiny pochádzajúcej z Turčianskej stolice a určitý čas aj spravoval Futocké panstvo vo Vojvodine.