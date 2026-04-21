21. apríl sa každoročne oslavuje ako Svetový deň kreativity a inovácií. Tento medzinárodný sviatok bol ustanovený s cieľom uznať a podporiť tvorivý potenciál vo všetkých oblastiach života a na všetkých úrovniach spoločnosti v celom svete.
Hlavným poslaním tohto dňa je motivovať verejnosť k rozvíjaniu nových myšlienok, ktoré sú kľúčom k inováciám a celkovému spoločenskému zlepšeniu. Práve tvorivosť – teda schopnosť vytvoriť niečo nové, originálne a neobvyklé – tvorí základ tejto iniciatívy. Podľa odborníkov je táto zručnosť nevyhnutná pre efektívne riešenie problémov, zvyšovanie produktivity a hľadanie ciest k budúcemu pokroku.
Svetový deň kreativity a inovácií si pripomínajú ľudia, ktorí odmietajú zabehnuté rutiny a namiesto nich hľadajú nepreskúmané možnosti. Zároveň slúži na zvýšenie povedomia o tom, že kreatívne myslenie nie je len individuálnym talentom, ale nevyhnutným predpokladom na zdravý vývoj celej spoločnosti.
