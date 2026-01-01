Prvý január je už od pradávnych čias plný tradícií a prísloví, ktoré ľudia rešpektovali preto, aby bol celý rok úspešný. Veľa pranostík sa formovalo celé stáročia, a to predovšetkým na základe sledovania správania sa prírody, hlavne v súvislosti s úrodou. Iné vznikali z povier a mnohé z nich sa dnes dodržiavajú.
Nevešajte bielizeň, nezametajte, nevynášajte smeti
Na Nový rok viete, že nesmiete mať zavesenú bielizeň na šnúre? Ak keď vaše utierky alebo obliečky potrebujú po Silvestrovskej noci nutne vyprať, počkajte s tým ešte minimálne jeden deň. Ak prvého januára máte zavesenú bielizeň, prinesie to do domu nešťastie a chorobu. Nezametajte, vymietli by ste si šťastie z domu. Ak aj sú nejaké smeti na zemi, nechajte ich tam do druhého dňa, alebo ručne vezmite. Ale na metlu či zmeták zabudnite. A pozor, smeti na Nový rok nevynášajte, potom by vám vraj počas roka mohlo niečo (alebo dokonca niekto) doma chýbať!
Vrecká plné peňazí
Ak si oblečiete na Nový rok ráno niečo nové na seba, budete zdraví a svieži celý rok. Jednoducho ako noví! Treba si dať do vrecka aj peniaze, pretože pokiaľ tam zostanú, než pôjdete večer do postele, budú sa vás držať celý rok a keď nezbohatnete, chudobnejší určite nebudete.
Čo jesť a čo nie?
Všetci z rodiny by sa mali stretnúť pri dobrom obede, kde sa ale nesmie jesť nič, čo má perie, aby vám neuletelo šťastie, teda v žiadnom prípade nepripravujte hydinu alebo iné mäso od peria. Úplná istota pre šťastný rok bravčová pečienka, alebo rypák či čeľusť, pretože prasiatko je symbolom šťastia.
