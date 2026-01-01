Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová uviedla, že pre srbskú energetiku bude v roku 2026 najdôležitejšie, aby NIS opäť fungoval, a že v rokovaniach o predaji ruského podielu v NIS so všetkými potenciálnymi kupcami bude podmienkou prevádzka rafinérie.
Ministerka pre agentúru Tanjug povedala, že rozhovory budú pokračovať aj s maďarskou spoločnosťou MOL ako potenciálnym kupcom a že jednou zo základných podmienok je prevádzka rafinérie.
„Jednou z našich základných podmienok, nech už bude kupcom ktokoľvek, aby boli zrušené sankcie, čo je zároveň podmienkou vlády Spojených štátov amerických, je, že rafinéria musí pokračovať v prevádzke. V tomto zmysle sa budú v budúcnosti viesť aj naše rokovania s Maďarskom a so spoločnosťou MOL ako potenciálnym kupcom,“ uviedla Đedović Handanović.
NIS získal tesne pred koncom minulého roka licenciu od amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) pri Ministerstve financií USA na pokračovanie činnosti do 23. januára. OFAC predtým vydal NIS-u licenciu, ktorou sa povoľujú rokovania o predaji ruského podielu, s predĺženým termínom do 24. marca.