V piatok 15. mája vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč usporiadali 32. Kysáčsky spevník. Aj tentoraz pozostával zo štyroch častí.
Na úvod si prítomní uctili pamiatku Jána Ravzu, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou takmer každého ročníka, či už ako člen odbornej poroty, spevák alebo člen mužskej speváckej skupiny. Následne sa hostiteľom a divákom prihovoril riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový, ktorý všetkých srdečne privítal. Na tohtoročnom spevníku jedinú porotu tvorilo samotné obecenstvo. Diváci hodnotili nielen spevácke výkony, ale aj krásu krojov. V prvých dvoch častiach podujatia sa predstavili mladé spevácke nádeje – dvanásť dievčat a jeden chlapec: v rámci Nádejí I zaspievali: Sofia Šmitová, Ksenia Filková, Timea Megová, Gabriela Chrťanová, Lorena Marčoková, Viktória Šranková, Simona Michaela Sabová a Saňa Šmitová. V rámci Nádejí II vystúpili: Valentína Horneková, Gabriela Anušiaková, Vanesa Súdiová, Naďa Červenová a Saša Francisty. V súťažnej časti sa o účasť na pivnickom festivale uchádzali Mária Peťkovská a Jozef Pavlov. Celým večerom divákov sprevádzala moderátorská dvojica Bjanka Brňová a Gabriela Anušiaková. Spevákov sprevádzal orchester pod stručnou taktovkou Ondreja Maglovského (harmonika): Lucia Stajićová (husle), Miroslav Hemela (gitara) a Vladimír Čáni (kontrabas).
Najviac hlasov obecenstva v kategórii Nádeje I získala Saňa Šmitová, v kategórii Nádeje II Saša Francisty a v kategórii súťažiacich cena poroty obecenstva za autentickosť piesne sa dostala do rúk Jozefa Pavlova. Najkrajší kroj podľa mienky obecenstva mala Naďa Červenová. Ceny riaditeľa KC Kysáč sa dostali do rúk Viktórie Šrankovej a Vanesy Súdiovej. Na festival Stretnutie v pivnickom poli pocestujú obaja speváci zo súťažnej časti – Mária Peťkovská aj Jozef Pavlov. Ceny víťazom odovzdal riaditeľ Pavel Surový. Vo svojom príhovore vyzdvihol výkony všetkých účinkujúcich a vyjadril veľké poďakovanie maestrovi Maglovskému, ktorý spevákov hudobne pripravil.
V nesúťažnej, revuálnej časti podujatia sa divákom predstavili domáci speváci aj hostia: miešaná spevácka skupina KC Kysáč, Miroslav Medovarský, Miroslava Marčoková, Ján Francisty a ženská spevácka skupina KC Kysáč, ako aj speváčky zo Starej Pazovy Anita Bogdanovićová, Lea Jašová a Alexandra Filková.
Kysáčsky spevník zorganizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, ktorá pre všetkých účastníkov zabezpečila aj darčeky. Podujatie finančne podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. Osobitná vďaka za pomoc pri realizácii patrí aj kysáčskym požiarnikom.