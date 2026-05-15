Na Novosadskom veľtrhu dnes slávnostne otvorili 93. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Veľtrh spoločne otvorili minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Republiky Srbsko Dragan Glamočić a minister poľnohospodárstva Českej republiky Martin Šebastyán. Česká republika, ktorá sa pravidelne zúčastňuje na veľtrhu v Novom Sade, je po piatich rokoch opäť partnerskou krajinou.
Ako na úvod pripomenul generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković, tohto roku sa veľtrhu zúčastňuje 1 200 vystavovateľov zo 40 krajín. Výstava mechanizácie sa rozprestiera na ploche 35-tisíc metrov štvorcových a vystavených bude aj 750 najreprezentačnejších kusov dobytka. Zorganizovaných bude 8 kolektívnych výstav, ako aj Deň ovocinárov a Deň dobytkárov. Predstavia sa malí výrobcovia potravín a nápojov z Vojvodiny, organických potravín a najšťastnejší návštevník získa traktor John Deere.
„Je to poľnohospodársky veľtrh, ktorý je už 93 rokov miestom propagácie nových výrobkov a vedecko-technologických úspechov. Kedysi na našom veľtrhu vôbec prvýkrát predstavili bielu čokoládu z Ghany či Eurokrem vyrobený podľa talianskeho receptu. Dnes sú to satelitné monitorovanie pastvín, umelá inteligencia využívaná na triedenie ovocia, samostatne stojace sušičky obilia, poľnohospodárske drony a iné inovatívne produkty a služby. Novosadský veľtrh už desaťročia sleduje trendy. Výstavy organizujeme v súlade s dobou, v ktorej žijeme. Pritom sme bezpečným a spoľahlivým partnerom a na našom výstavisku má podanie ruky a dané slovo vždy svoju váhu a význam,“ zdôraznil riaditeľ Cvetković a poďakoval za podporu ministerstvu poľnohospodárstva, Pokrajinskej vláde a sponzorom.
Hlavným organizátorom najväčšej národnej výstavy dobytka je Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Republiky Srbsko, ktoré aj tentoraz zastrešuje aj výstavu organických výrobkov, produktov s chráneným geografickým pôvodom a craft piva. Na svojom stánku zároveň pripravilo aj početné aktivity a odborné stretnutia.
„ Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade, hlavné poľnohospodárske podujatie v regióne, už desiate desaťročie predstavuje silu agráru, miesto stretnutia vedy, praxe, technológií, hospodárstva a medzinárodnej spolupráce. Osobitnú silu tohtoročnému veľtrhu dodáva fakt, že sú s nami naši priatelia a partneri, od Českej republiky ako partnerskej krajiny až po Spojené arabské emiráty. Hovorí to o jednom – Srbsko je dnes rešpektované. Je to krajina, ktorá komunikuje so všetkými, ktorá buduje partnerstvá na východe aj na západe, pričom si chráni svoje národne záujmy, mier a stabilitu,“ poznamenal minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić a dodal, že naša krajina si želá partnerstvá založené na vzájomnom rešpekte, ekonomickom rozvoji a dlhoročnej stabilite. „Preto je Novosadský veľtrh viac než len podujatie. Je to miesto, kde ukazujeme svoju ekonomickú silu, politickú stabilitu a otvorenosť voči svetu. Miesto, odkiaľ vysielame správu o tom, aké Srbsko budujeme. Je to Srbsko, ktoré vie, že bez silného vidieka niet silnej krajiny, Srbsko, ktoré vie, že bez domáceho výrobcu nieto bezpečného zásobovania potravinami, Srbsko, ktoré vie, že poľnohospodárstvo je omnoho viac, než hospodárske odvetvie – ono je základom národnej stability a bezpečnosti,“ povedal minister Glamočić.
Podľa slov ministra Martina Šebastyána Srbsko a Českú republiku spája nielen geografická blízkosť a spoločné dejiny, ale aj to, že za posledné roky sa podarilo výrazne zveľadiť vzájomný obchod. „Podobne ako ostatné krajiny, aj my sa snažíme vyrovnať s klimatickými zmenami, pre ktoré je príznačné, že v letných mesiacoch neprší dostatočne a prichádza sucho. Klimatické zmeny vplývajú na poľnohospodárstvo a my sa im musíme prispôsobiť. Aj v tejto oblasti máme čo ponúknuť. Máme k dispozícii nechemické prostriedky, ktoré podporujú rast rastlín a ich ochranu v podmienkach klimatických zmien. Ako som v úvode povedal, v posledných rokoch sme posilnili obchod v oblasti poľnohospodárstva medzi českými a srbskými spoločnosťami. Dôvodom je možno aj fakt, že si srbskí a českí exportéri priamo nekonkurujú, no vzájomne si majú čo ponúknuť, a tak prispieť k rastu spracovateľského priemyslu na oboch stranách,“ uzavrel minister Šebastyán.
V otváracom ceremoniáli sa prihovorili aj predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová a primátor Nového Sadu Žarko Mićin, ktorí zdôraznili význam veľtrhu a popriali veľa obchodných úspechov všetkým účastníkom. Prítomná bola aj ministerka pre klimatické zmeny a životné prostredie Spojených arabských emirátov Amna Al Shamsi.