Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová sa dnes v Novom Sade stretla s predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčekovou a veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade Michalom Pavúkom. Pri tejto príležitosti prediskutovali postavenie slovenskej komunity vo Vojvodine, ako aj potenciálne investície v oblasti kultúry a cestovného ruchu.
V súvislosti s novými dôležitými projektmi na ďalšie zlepšenie postavenia slovenskej národnostnej menšiny Repčeková zdôraznila nevyhnutnosť výstavby Slovenského domu v Novom Sade, ako aj dôležitosť určenia lokality, obsahu a dynamiky výstavby tohto objektu, uvádza sa v ozámení.
Predsedníčka Gojkovićová uviedla, že takáto investícia má veľký význam pre zachovanie kultúrnej a národnej identity slovenskej komunity v Srbsku. Zároveň pripomenula, že prezident Srbska Aleksandar Vučić počas posledného stretnutia so svojím slovenským kolegom Petrom Pellegrinim v Báčskom Petrovci oznámil financovanie výstavby Slovenského domu.
Repčeková vyjadrila želanie, aby sa budúci rok pri príležitosti otvorenia špecializovanej výstavy Expo v Belehrade zorganizoval Deň slovensko-srbského priateľstva, na ktorom by sa slovenské projekty a osobnosti mohli predstaviť širšej verejnosti.