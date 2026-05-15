Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že Srbsko napriek globálnym krízam dokáže udržať makroekonomickú stabilitu, dôveryhodnosť a investičnú atraktivitu.
Na paneli Sila kapitálu – Existuje biznis bez politiky?, ktorý sa koná v rámci Biznis samitu 2026, uviedol, že dôsledky globálnych kríz pociťuje celý svet, a teda aj Srbsko. Zdôraznil, že krízy, konflikty, obchodné spory, inflácia a vojny sa stali novou realitou.
„Všetky dôsledky globálnych posunov a výziev pociťuje aj Srbsko, ale domnievam sa, že je to na jednej strane výzva a na druhej aj veľká príležitosť. Malá ekonomika s dobrým lídrom sa môže úspešne prispôsobiť, ak dokáže rýchlo a efektívne prijímať rozhodnutia na reakciu na krízy,“ uviedol Siniša Mali.