Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa včera stretol s predstaviteľmi biomedicínskej skupiny štátnych fakúlt v Srbsku.
Počas rozhovoru osobitnú pozornosť venovali potrebám decentralizovaného zdravotného systému, zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ako aj zosúladeniu prijímacej politiky a študijných programov lekárskych fakúlt, Farmaceutickej, Stomatologickej a Veterinárnej fakulty v Belehrade s reálnymi potrebami Srbska.
Na stretnutí prerokúvali aj modely pre efektívnejšie ukončovanie štúdia, vyššiu úspešnosť študentov a ich rýchlejšie zamestnanie na úrovni správnych obvodov a miestnych samospráv. Cieľom je zabezpečiť predovšetkým dostatočný počet lekárov, najmä na úrovni primárnej zdravotnej starostlivosti.
V tejto súvislosti bol ako príklad uvedený začiatok realizácie plánu na vytvorenie obecných zdravotných stredísk, čím sa občanom po celom Srbsku umožní dostupnejšia a efektívnejšia všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť v miestach, kde žijú.