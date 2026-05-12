Minister zahraničných vecí Marko Đurić sa včera v Bruseli stretol so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialóg Belehradu a Prištiny Petrom Sørensenom. Na stretnutí hovorili o situácii na Kosove a Metóchii, ako aj o kľúčových regionálnych otázkach.
Đurić zdôraznil, že dialóg Belehradu a Prištiny pre Srbsko nie je a nemôže byť dialógom o vzájomnom uznaní, ale procesom zameraným na zlepšenie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, ako aj na rozšírenie kolektívnych politických, ekonomických, kultúrnych a ďalších práv srbského národa, ale aj všetkých ostatných komunít žijúcich na Kosove a Metóchii.
Šéf srbskej diplomacie vyjadril znepokojenie nad tým, že Priština jednostrannými krokmi pokračuje a zosilňuje inštitucionálne násilie voči srbskej komunite na Kosove a Metóchii. Zároveň zdôraznil, že v pokračovaní dialógu by sa pozornosť mala sústrediť na plnú implementáciu už dosiahnutých dohôd.