Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí vlády Republiky Srbsko Damjan Jović rokoval počas návštevy Mongolska s generálnou tajomníčkou Národnej obchodnej a priemyselnej komory Bulgan Sarulovou a predstaviteľmi podnikateľskej spoločnosti tejto krajiny o ekonomických výsledkoch a hospodárskom potenciáli obidvoch štátov.
V rozhovoroch posudzovali možnosti intenzívnejšej spolupráce v oblastiach poľnohospodárstva, zdravotníctva, dopravy, informačno-komunikačných technológií, baníctva a energetiky.
Predstavitelia mongolských spoločností prejavili záujem o výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov so srbskými podnikateľmi, berúc do úvahy geografickú polohu a ekonomické výsledky našej krajiny.