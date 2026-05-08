Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes prijal veľvyslanca Bieloruska Sergeja Malinovského. Počas obsiahleho rozhovoru diskutovali o ďalšom prehĺbení spolupráce medzi obidvoma krajinami v oblastiach vzdelávania, kultúry, športu, ekonomiky a ďalších sférach spoločného záujmu.
Vymenili si tiež názory na dôležité regionálne a globálne otázky, pričom sa zhodli, že vzťahy medzi Srbskom a Bieloruskom, založené na tradičnom priateľstve, vzájomnej úcte a blízkosti národov, môžu byť ďalej rozvíjané a posilňované.
„Poďakoval som Bielorusku za rozhodnutie zúčastniť sa na výstave EXPO 2027. Vyjadril som presvedčenie, že toto podujatie bude výnimočnou príležitosťou na prezentáciu úspechov a potenciálu zúčastnených krajín, výmenu poznatkov a nápadov, ako aj na nadviazanie nových partnerstiev a posilnenie medzinárodnej spolupráce,“ uviedol prezident Vučić.
Zároveň zopakoval poďakovanie za principiálnu podporu územnej celistvosti a suverenity Srbska a vyjadril presvedčenie, že obidve krajiny budú aj naďalej budovať vzťahy založené na dôvere, dialógu a spoločnom záujme.