Minister pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg vo vláde Srbska Demo Beriša včera počas návštevy Obce Šíd povedal, že sila a budúcnosť Srbska spočíva v rovnosti, rešpektovaní rozmanitosti a harmonickom spolunažívaní všetkých národov, ktoré v nej žijú.
Ako sa uvádza v oznámení, pri návšteve spoločnosti Giovanni Steel, ktorá vyrába a spracováva plech, Beriša zdôraznil význam malých a stredných podnikov pre hospodársky rozvoj, pretože takéto spoločnosti sú základom stability miestnych komunít a príkladom toho, ako práca a investície môžu prispieť k rozvoju celej komunity.
Následne sa v budove Obce Šíd stretol s predsedom Zhromaždenia obce Đorđom Tomićom, poslancom Národného zhromaždenia Dejanom Bulatovićom, zástupcom pokrajinského tajomníka pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a miestnu samosprávu Goranom Nikolićom a zástupcami slovenskej, rómskej, rusínskej a chorvátskej národnostnej menšiny.
Diskutovalo sa o problémoch, ktorým čelia príslušníci národnostných menšín, a bolo konštatované, že priama komunikácia s ich zástupcami je kľúčová na zlepšenie postavenia menšinových komunít a budovanie spoločnosti rovnakých príležitostí.
Minister uviedol, že Obec Šíd je príkladom dobrej praxe v spôsobe, akým sa malá miestna samospráva stará o menšinové komunity žijúce na jej území. „Srbsko je štátom všetkých svojich občanov a snaží sa poskytnúť každému jednotlivcovi rovnaké podmienky na život, prácu a kariérny postup,“ zdôraznil a dodal, že to nie je len otázka zákonov a inštitúcií, ale aj otázka vzťahov, dôvery a každodennej komunikácie v teréne. Minister zhodnotil, že takéto návštevy majú mimoriadny význam, pretože v rozhovoroch so zástupcami miestnej samosprávy a národnostných menšín sa vypočujú konkrétne problémy a spoločne sa nachádzajú riešenia, ktoré prinesú viditeľné výsledky.
Zdroj: srbija.gov.rs