V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) sa včera konala 30. schôdza, na ktorej členovia rady rokovali o 13 bodoch programu. Najväčšiu pozornosť venovali stanovisku NRNSM týkajúcemu sa budúceho Slovenského centra vojvodinských Slovákov.
Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková pripomenula, že počas stretnutia prezidentov Aleksandra Vučića a Petra Pellegriniho v Báčskom Petrovci bola otvorená aj otázka Slovenského centra vojvodinských Slovákov, ktorá je podľa jej slov aktuálna už dlhší čas.
„O tom sa hovorilo ešte pred mojím mandátom v NRSNM. Mali sme zasadnutia, prijali sme rozhodnutia a podali sme aj projekt, ktorý, žiaľ, nebol schválený. Na stretnutí v Petrovci prezident Vučić povedal, že Republika Srbsko zabezpečí prostriedky buď na renováciu niektorého objektu, alebo na výstavbu nového domu, ktorý bude slúžiť ako centrum. Po zasadnutí som bola v kontakte s primátorom Nového Sadu Žarkom Mićinom, ako aj s predstaviteľmi Ústavu pre urbanizmus mesta Nový Sad, ktorí navrhli možné lokality budúceho centra,“ povedala predsedníčka Petráková a dodala, že sa zvažovalo niekoľko lokalít, no pri niektorých neboli vyriešené majetkovo-právne vzťahy a iné objekty nespĺňali priestorové požiadavky.
Členovia rady najprv schválili návrh, aby sa centrum nachádzalo v Novom Sade, a následne odsúhlasili aj konkrétnu lokalitu – pozemok na Bulvári Európy, ktorý je podľa Petrákovej vo vlastníctve Republiky Srbsko, pričom ho v súčasnosti používajú Železnice Srbska. Pozemok má rozlohu 4 800 štvorcových metrov.
Druhou navrhnutou lokalitou bola budova – kasáreň na Ulici vojvodu Bojovića. Tento návrh však odmietli, pretože ide o starší objekt, ktorý by si vyžadoval kompletnú rekonštrukciu, pričom by zároveň nebolo isté, či by po obnove poskytoval dostatok priestoru na všetky plánované obsahy, ako sú galéria, sála na kultúrne programy a ďalšie priestory.
Ďalším krokom, ako prízvukovala Petráková, bude stretnutie so zástupcami inštitúcií, ktoré by mali mať svoje sídlo, resp. svoje priestory v budúcom stredisku. Toto stretnutie je naplánované už na budúci týždeň.