Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová po stretnutí so zástupcami spoločnosti MOL vyhlásila, že srbská strana nie je spokojná s návrhom, ktorý dostala, a odkázala, že Srbsko zostáva odhodlané pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou MOL a nájsť kompromis, ale nie za každú cenu.
„Bránime a budeme brániť záujmy našej krajiny,“ uviedla Đedovićová-Handanovićová na Instagrame a dodala, že nie je spokojná s návrhom, ktorý dostala a ktorý sa týka rafinérie v Pančevo.
„Týka sa červených línií, o ktorých sme povedali, že ich Srbsko neprekročí – predovšetkým budúcej prevádzky rafinérie v Pančeve, kapacity spracovania surovej ropy a toho, ako zabezpečiť, aby úrovne, na ktorých sa dohodneme, zostali dodržané, aby rafinérske spracovanie, teda ropné deriváty, v určitom rozsahu pokrývali trh Srbska, predovšetkým kvôli občanom Srbska a hospodárstvu Srbska,“ povedala Đedovićová-Handanovićová.
Ako dodala, je to veľmi dôležité, pretože NIS je strategicky dominantná spoločnosť v ropnom sektore.
„Chceme, aby to tak aj zostalo, ale aj aby boli splnené záväzky, ktoré NIS prevzal v minulosti a ktoré sú dôležité pre Republiku Srbsko, alebo aby štát dostal primeranú kompenzáciu. Teraz očakávame nový návrh spoločnosti MOL a dúfame, že príde v čo najkratšom čase,“ povedala.