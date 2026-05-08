Podľa kalendára výchovno-vzdelávacej práce si aj v stredných školách od 4. do 8. mája pripomínajú Týždeň pamiatky a jednoty.
Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove realizuje početné aktivity, ktorými vyjadrujú úctu obetiam tragických udalostí z roku 2023 v ZŠ Vladislava Ribnikara v Belehrade, ako aj v dedinách Dubona a Malo Orašje.
Prvé podujatie sa uskutočnilo v pondelok 4. mája. Išlo o stretnutie predškolákov, žiakov základných škôl a maturantov gymnázia, v rámci ktorého pripravili rovesnícke a medzigeneračné spoznávanie spoločnosti pod názvom Kvíz o Starej Pazove.
V stredu 6. mája zorganizovali okrúhly stôl Debatného klubu gymnázia o rešpektovaní názorov mladých ľudí za účasti hostí z iných stredných škôl. Včera sa v gymnáziu uskutočnili až dva programy venované pamiatke tragicky zosnulých obetí. Najprv v popoludňajších hodinách v aule školy otvorili výstavu prác žiakov tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne pod názvom Pamiatka na 3. a 4. máj. Vo večerných hodinách nasledoval poetický večierok Literárneho kútika gymnázia s hosťami.
V spolupráci so ZŠ hrdinu Janka Čmelíka pribudla nová nástenná maľba, ktorú realizovali žiaci a profesori obidvoch škôl, zatiaľ čo v spolupráci s VKP Čistoća počas týždňa v Maturitnej záhradke vysádzajú kvety na školskom dvore gymnázia.