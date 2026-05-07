V priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Belehrade dnes predstavili program 93. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu, ktorý sa v Novom Sade bude konať od 16. do 21. mája.
Tohtoročnou partnerskou krajinou je Česká republika, čo znamená, že práve Česko bude mať na veľtrhu národný pavilón, zúčastní sa ho viacero českých spoločností, ktoré absolvujú B2B stretnutia s domácimi a zahraničnými firmami.
Na dnešnej tlačovej konferencii sa prítomným prihovorili Vladimír Váňa, atašé pre poľnohospodárstvo vo Veľvyslanectve Českej republiky, Željko Radošević, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva, predstavitelia sponzorských spoločností, ako aj Slobodan Cvetković, generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu.
Slávnostné otvorenie veľtrhu bude v piatok 15. mája a spoločnosť KITE DOO aj tohto roku pripravila hodnotnú cenu pre najšťastnejšieho návštevníka – traktor John Deere 5045 D. Žrebovanie sa uskutoční vo štvrtok 21. mája o 17.00 hod. Cena jednotlivých vstupeniek je 1 000 dinárov, zatiaľ čo pri kolektívnych návštevách je cena 750 dinárov na osobu. Vstupenky na organizované návštevy (školy, fakulty, združenia dôchodcov), pre deti od 7 do 14 rokov a dôchodcov stoja 500 dinárov.
Aj tento rok budú veľtrhovú ponuku tvoriť výstavy poľnohospodárskych strojov, zariadení pre potravinársky priemysel, národná výstava hospodárskych zvierat a prezentácie z oblasti rastlinnej výroby. Osobitná pozornosť bude venovaná organickej výrobe a nebudú chýbať ani odborné konferencie a B2B stretnutia.