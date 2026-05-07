Dnes sa začínajú oslavy Dňa Hložian, počas ktorých si obyvatelia tejto dediny a ich hostia pripomenú 270 rokov príchodu Slovákov do Hložian.
Oslavy sa začnú o 19.00 hod. filatelistickou výstavou s názvom Holíč vo filatelii. Zajtra bude program pokračovať od 10.00 hod. výtvarným táborom umelcov, pričom otvorenie výstavy Hložianska paleta je naplánované na 18.30 hod.
O 19.00 hod. sa uskutoční otvorenie ďalšej výstavy – Pestovanie a spracovanie konopí, zatiaľ čo slávnostná akadémia a v rámci nej koncert KOS-u je naplánovaná na 20.00 hod.
Sobota bude venovaná najmä športovým podujatiam, ako aj festivalu kvetín (o 15.00 hod.). Oslavy sa skončia ľudovou veselicou.