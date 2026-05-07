Na titulnej strane najnovšieho čísla týždenníka Hlas ľudu je záber zo stavania mája v Pivnici, kde sa táto ľudová tradícia udržiava až dodnes. Pravidelné rubriky obsahujú množstvo príspevkov o našich prostrediach a osobitnou prílohou v tomto čísle sú Poľnohospodárske rozhľady.
V rubrike Týždeň sa píše o štátnej politike, 16. zasadnutí Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a zasadnutí Rady pre rozvoj mestského územia Nového Sadu s predstaviteľmi obcí Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Báč, Odžaci a Apatín s cieľom vypracovania spoločnej stratégie rozvoja.
Na stranách rubriky Naše dediny sú zverejnené programy osláv Dní Petrovca a Dňa Hložian, ako aj vyhodnotenie súťaže Hlasu ľudu o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu. V článkoch sa hovorí o tradícii stavania mája v Kysáči, Pivnici a Begeči, ovocinárovi Darkovi Klátikovi zo Slankamenských Vinohradov, výšivkárke Anne Marčokovej z Kysáča, ekologickej akcii v Petrovci, akcii darcovstva krvi v Starej Pazove a akcii preventívneho merania hladiny cukru v Kulpíne. Píše sa aj o detskej futbalovej skupine v rámci Futbalového klubu Kulpín, zoznamovaní sa malých maturantov s Ekonomicko-obchodnou strednou školou v Starej Pazove a pracovnej akcii Spolku žien v Padine.
Príloha Poľnohospodárske rozhľady prináša správy z Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva, a možno si prečítať aj odborné rady o ochrane rastlín a chove malých kurčiat, ako aj článok o pestovaní špargle v Begeči a pokračovanie seriálu o vtákoch.
Rubrika Kultúra prináša príspevky o pokrajinskej prehliadke recitátorov v Sečnji, účasti kovačického gymnázia na výstave módneho dizajnu v Zreňanine, oblastnej prehliadke detskej divadelnej tvorby Sriemu, edukačných projektoch v Predškolskej ustanovizni Kolibrík v Kovačici, návšteve cirkevných zborov Sriemskeho seniorátu v Petrovci, návšteve cirkevníkov zo Slovenska v Pivnici a zájazde kovačického cirkevného spevokolu Kresťanské srdcia do Žiliny. Možno si prečítať aj rozhovor s mladou výtvarníčkou Natašou Povolnou, žiačkou kovačického gymnázia, ako aj pravidelné jazykové poučky – JazykOmyly.
V športovej rubrike sú správy o zápasoch našich futbalových klubov a píše sa aj o výročí Kolkárskeho klubu Dolina Padina, nových úspechoch powerliftera Janka Svetlíka a Balkánskom šampionáte v jazdeckom športe, ktorý sa usporiadal v Kovačici.