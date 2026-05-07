Veľvyslanec Indickej republiky Abhishek Shukla a delegácia pre realizáciu volieb indickej pokrajiny Uttarakhand včera navštívili Zhromaždenie AP Vojvodiny a Pokrajinskú volebnú komisiu.
Pred začiatkom pracovného stretnutia predstaviteľov volebných komisií AP Vojvodiny a indickej pokrajiny prijal predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász indického veľvyslanca, s ktorým rokoval o potenciáloch prehĺbenia spolupráce a posilnenia indických investícií vo Vojvodine.
„Ak vezmeme do úvahy, že vo Vojvodine tvorí 84 percent územia poľnohospodárska pôda a 30 percent exportu pochádza z agrosektora, pričom na druhom mieste je IT priemysel, ktorého najväčším centrom v Srbsku je Nový Sad, Vojvodina a indické pokrajiny majú mimoriadne veľký potenciál posunúť už existujúcu spoluprácu na vyššiu úroveň,“ zdôraznil predseda Juhász.
Zároveň adresoval veľvyslancovi aj pozvanie pre indických podnikateľov, aby sa zúčastnili Regionálneho podnikateľského fóra, ktoré AP Vojvodina tradične organizuje počas jesene v spolupráci so Zhromaždením európskych regiónov.
Veľvyslanec Shukla vyjadril spokojnosť s pripravenosťou na spoluprácu a dodal, že India ako veľká krajina a piata najväčšia ekonomika sveta hľadá zdroje, ktoré Vojvodina a Srbsko majú v rôznych oblastiach. Oznámil tiež, že delegácia z Indie na budúci rok navštívi Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade, aby sa spolupráca v tejto oblasti posunula na vyššiu úroveň.