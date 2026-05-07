Misia Medzinárodného menového fondu (MMF) ukončila návštevu našej krajiny. Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali označil návštevu za veľmi dôležitú, pretože Srbsko získalo od renomovanej medzinárodnej finančnej inštitúcie podporu na pokračovanie v reformách a udržanie existujúcich makroekonomických výsledkov.
Vo vyhlásení MMF sa uvádza, že predstavitelia delegácie MMF a srbské orgány dosiahli dohodu o tretej revízii Nástroja na koordináciu politík (PCI). Túto dohodu následne schvaľuje Výkonná rada MMF, po ktorej prerokovaní sa prijíma rozhodnutie o ukončení revízie.
V správe sa dodáva, že Srbsko napreduje vo fiškálno-štrukturálnych reformách, s osobitým dôrazom na skutočnosť, že bola zverejnená prvá aktuárska analýza dôchodkového systému a že sa pripravuje prvá správa o daňových výdavkoch, pričom sa implementujú kľúčové odporúčania z minuloročného hodnotenia fiškálnej transparentnosti MMF. Ako sa uvádza, MMF podporuje Daňovú správu Srbska pri riešení personálnych obmedzení, zlepšovaní digitalizácie a posilňovaní výberu DPH.