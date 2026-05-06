Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Alexandrom Bocan-Charčenkom.
Na stretnutí hovorili o bilaterálnych vzťahoch s osobitným dôrazom na spoluprácu v oblasti energetiky, pričom si vymenili názory aj na aktuálne regionálne a medzinárodné témy.
„V podmienkach zložitých geopolitických okolností a výziev na európskom i globálnom trhu je pre Srbsko kľúčové bezpečné a stabilné zásobovanie energetickými surovinami, predovšetkým plynom. Zdôraznil som, že budeme pokračovať v zodpovednej energetickej politike v záujme občanov a hospodárstva. Veľvyslancovi som odovzdal list pre prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina, v ktorom som mu zagratuloval ku Dňu víťazstva, jednému z najsvetlejších dátumov v dejinách ľudstva, s odkazom, že 9. máj zostáva večným symbolom nepoddajnosti a hrdinstva našich národov,“ uviedol prezident Vučić.