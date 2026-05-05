Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s predstaviteľmi Misie Medzinárodného menového fondu v Srbsku na čele so šéfkou misie Annette Kyobe.
Stretnutie označil za dôležité a obsahovo významné. Ako uviedol na svojom instagramovom profile, témou rokovania boli globálne ekonomické výzvy, ich vplyv na Srbsko, ako aj aktuálne makroekonomické pohyby, vyhliadky a riziká.
„Zhrnul som niektoré výsledky implementácie reforiem v rámci ekonomického programu podporovaného MMF prostredníctvom aktuálneho Nástroja koordinácie politík a diskutovali sme aj o návrhoch nových reformných cieľov. Zdôraznil som, že Srbsko napriek rastúcej globálnej neistote dokáže udržať dobrú fiškálnu pozíciu, vysokú úroveň devízových rezerv a vedie primeranú menovú politiku so zodpovedným prístupom k verejným financiám, posilňovaniu investičného prostredia a realizácii reforiem. Vymenili sme si názory na globálne ekonomické výzvy a ich vplyv na náš región, najmä v kontexte vysokých cien energií a narušení na svetovom trhu, pričom sme sa zhodli, že je dôležité pokračovať v politike stability, ale aj odvážne investovať do budúcnosti a pracovať na zlepšovaní konkurencieschopnosti Srbska,“ uviedol prezident Vučić.
Pripomenul tiež, že fiškálna politika zostáva stabilná a zameraná na kontrolu deficitu, pričom verejný dlh klesá. Osobitne som zdôraznil, že verejné investície sú vysoké a zosúladené so zachovaním stability verejných financií, čo ich robí jedným z kľúčových pilierov ďalšieho hospodárskeho rastu.