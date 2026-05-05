Rok 2026 sa v Kovačici nesie v znamení 100. výročia narodenia dvoch insitných maliarov – Kataríny Kožíkovej a Jána Strakúšeka.
V piatok 8. mája o 18. hodine sa v Galérii insitného umenia v Kovačici uskutoční večierok a výstava venovaná tomuto jubileu. Podujatie sa koná z iniciatívy Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici v spolupráci s Galériou insitného umenia.
Katarína Kožíková a Ján Strakúšek prezentovali svoje diela na mnohých samostatných i spoločných výstavách doma aj v zahraničí a pravidelne sa zúčastňovali podujatia Kovačický október.
Ich tvorba zostáva trvalou súčasťou kultúrneho dedičstva Kovačice a je dôkazom bohatej tradície insitného umenia. Na tejto výstave budú sprítomnené ich obrazy, ktoré sú vo fonde galérie, ako aj obrazy zo súkromných zbierok.