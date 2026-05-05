V Kovačici sa od 30. apríla do 3. mája konal Balkánsky šampionát v záprahoch a medzinárodné preteky CAI na žrebčíne Anči v Kovačici.
Podujatie prilákalo špičkových jazdcov záprahov z viacerých krajín regiónu, ktorí súťažili v dvoch úrovniach – strednej a vyššej. Súťažiaci si zmerali sily v troch disciplínach: drezúre, maratóne a presnosti. Celkovo sa predstavilo 14 pretekárov, pričom výkony hodnotili rozhodcovia z viacerých európskych krajín.
Najväčší úspech zaznamenalo Srbsko, ktoré sa po piaty raz stalo balkánskym šampiónom. Vo vyššej úrovni obsadilo prvé miesto.
Medzi úspešnými boli aj súťažiaci z Padiny a Kovačice – Marian Koziak a Anna Alexandra Cicková, ktorí si odniesli cenné umiestnenia v drezúre aj maratóne.