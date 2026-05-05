Predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová dnes vyhlásila, že v Kodani s predstaviteľmi ďalších kandidátskych krajín na členstvo v EÚ diskutovala o potrebe, aby v procese pristupovania do Únie platili rovnaké pravidlá pre všetkých.
Brnabićová v Kodani, kde sa zúčastňuje Konferencie predsedov parlamentov Európskej únie a kandidátskych krajín, uviedla na Instagrame, že s kolegami hovorila o potrebe posilnenia spolupráce medzi krajinami kandidujúcimi na členstvo v Európskej únii.
„Bola iniciovaná myšlienka spoločnej konferencie, aby sme zosúladili postoje, vymenili si skúsenosti a ďalej urýchlili proces európskej integrácie. To, čo sme všetci zdôraznili, je nevyhnutnosť, aby pre všetkých platili rovnaké pravidlá,“ uviedla Brnabićová na Instagrame.