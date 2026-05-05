V organizácii Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny a Červeného kríža Stará Pazova sa včera v Starej Pazove konala mimoriadna akcia dobrovoľného darcovstva krvi.
Transfúziomobil bol pristavený na parkovisku pred budovou ZO Stará Pazova. Ohlas občanov bol mimoriadne dobrý a akcie sa chcelo zúčastniť 65 osôb, no po lekárskej prehliadke krv darovalo 59 dobrovoľníkov. Akcie sa zúčastnili aj pravidelní dobrovoľní darcovia, ktorí uviedli, že sa takýchto akcií zúčastňujú už roky a vnímajú to nielen ako osobnú povinnosť, ale aj ako formu uspokojenia z pomoci druhým.
Podľa zdravotníckeho tímu Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny sú okrem darovania krvi veľmi dôležité aj pravidelné zdravotné prehliadky, a preto mali darcovia tentoraz možnosť bezplatne si urobiť kompletný krvný obraz a základné biochemické rozbory.
Ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi na území Staropazovskej obce sa uskutoční v pondelok 11. mája v Nových Bánovciach.