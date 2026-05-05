Nová Kancelária na podporu duševného zdravia detí a mladých preberá úlohy doterajšieho Centra na ochranu duševného zdravia (CEZAM). Zmena má zlepšiť dostupnosť služieb, ich kontinuitu aj kvalitu a zároveň zachovať fungujúce programy.
Ako uvádza v oznámení Ministerstvo zdravotníctva, cieľom je vytvoriť prehľadnejší a efektívnejší systém podpory. Pod jednu strechu by sa mali dostať existujúce programy, odborné tímy aj zdroje z rôznych oblastí. Väčší dôraz sa má klásť najmä na prevenciu, včasnú pomoc a psychosociálnu podporu pre deti a mladých.
Nová kancelária si kladie za cieľ vytvoriť systém podpory, ktorý bude dostupný, odborný a komplexný, a ktorý bude reagovať na potreby detí, mladých ľudí aj ich rodín.