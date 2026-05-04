1471 – víťazstvom stúpencov dynastie Yorkov v bitke pri Tewkesbury nad armádou dynastie Lancasterovcov vo vojne ruží získal korunu späť anglický kráľ Eduard IV., ktorý zosadil z trónu Henricha VI.
1626 – prvý guvernér nizozemskej kolónie Peter Minuit na americkom kontinente vstúpil na ostrov Manhattan, ktorý neskôr za 60 guldenov odkúpil od Indiánov a čoskoro tam vyrástlo mesto Nový Amsterdam (dnešný New York).
1869 – zomrel Jovan Hadžić, srbský spisovateľ a politik, prvý predseda Matice srbskej.
1827 – narodil sa anglický bádateľ John Hanning Speke, prvý Európan, ktorý v auguste 1858 uvidel africké jazero Viktória, pričom tvrdil, že z neho pramení Níl.
1919 – tragicky zahynul pri svojom prílete na Slovensko generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik.
1924 – na vrchu Bradlo nad Brezovou pod Bradlom položili základný kameň mohyly generála Milana Rastislava Štefánika.
1929 – narodila sa svetoznáma americká herečka a módna ikona 50. a 60. rokov 20. storočia narodená v Belgicku Audrey Hepburnová.
1980 – zomrel doživotný prezident SFRJ Josip Broz Tito. Prezidentom bol 35 rokov.
2003 – Inda-Švajčiara Daniho Bachmanna prijali do Švajčiarskej gardy (pápežovej osobnej gardy) ako prvého nebieleho člena Švajčiarskej gardy za posledných päť storočí.