Skončená je regulárna časť sezóny 2025/2026 v rámci anglickej Futbalovej ligy (English Football League – EFL).
S ohľadom na to, že futbalovú pyramídu na Ostrove diriguje niekoľko organizácií, na vysvetlenie treba povedať, že je Premier liga osobitná organizácia, potom nasleduje EFL do ktorej patria Championship, League One a League Two, kým, nižšie triedy na starosti majú ďalšie futbalové orgány.
Takže, ligová súťaž v EFL je skončená a známe sú mená celkov, ktoré si vybojovali postup z jednej strany, ale tie kluby, ktoré v ďalšej sezóne súťažiť budú musieť o ligu nižšie.
Začneme s Championshipom, čiže, ako ju mnohí odborníci pomenúvajú, najnáročnejšou druhou ligou na svete.
Ešte aj pred posledným kolom bolo známe, že si promóciu do Premier ligy vybojoval Coventry City ako majster súťaže. Belasí sa do elitnej triedy tak vracajú po štvrťstoročí, čiže po roku 2001, keď naposledy v PL mali príležitosť vystúpiť.
Nebolo známe meno druhého priameho účastníka, keďže pred posledným kolom v konkurencii boli Ipswich Town, Millwall a Middlesbrough.
Avšak, Ipswich, ktorý vlastný osud mal vo svojich rukách si nedovolil žiadny luxus – v poslednom kole doma presvedčivo triumfoval nad QPR a tak sa znovu vracia medzi najlepšie anglické celky.
Ipswich tiež dlho v PL nehral, potom sa kvalifikoval do nej v sezóne 2023/2024, ale v najvyššej triede strávil iba minulú sezónu a vypadol. Avšak, už v tejto sa mu v Championshipe podarilo byť druhý a tak sa znovu vracia do najvyššej triedy. Dúfajme, že sa z nich nestane tzv. jo-jo klub, ktorý sa neustále bude pohybovať medzi prvou a druhou ligou, ako svojho času to bol neďaleký Norwich City.
Takže, Coventry City a Ipswich Town v ďalšej sezóne znovu budú v PL a meno tretieho účastníka bude známe po dohraní play-off. V tej vystúpia už spomenuté celky Millwall a Middlesbrough, ako aj Southampton a Hull City.
Londýnsky Millwall v elite hral naposledy v sezóne 1989/1990 a odvtedy sa hýbal medzi druhou a treťou ligou. Každopádne by bolo príjemným občerstvením, ako by Levy vstúpili do PL a zvlášť to bude zaujímavé, ak v najvyššej triede zostane aj ich najväčší rival West Ham United.
Rivalita dvoch klubov je veľmi známa, predovšetkým pre fanúšikovské vzťahy a o tom natočený bol aj film Green Street Hooligans s Elijahom Woodom v hlavnej postave.
Millwall v semifinále play-off zohrá s Hullom, ktorý nedávno hral v PL, ale aj od ich poslednej účasti už ubehlo takmer desať rokov. V druhom semifinále vystúpia Middlesbrough a Southampton.
Populárny Boro v PL za posledných 16 rokov hral iba raz a expresne sa vrátil do druhej triedy, kým aj Southampton z nej vypadol vlani.
Semifinále play-off sa hrať bude od 8. do 15. mája a finále počas predposledného májového víkendu.
Na druhom konci tabuľky situácia neveselá bola pre Shefield Wednesday, ktorý sezónu na poslednom mieste uzavrel s 0 bodov na konte (získali ich 18, ale práve toľko im bolo odňatých), vypadol tiež niekdajší majster PL Leicester City, ako aj Oxford United.
Vystriedajú ich Lincoln City a Cardif City, dva najúspešnejšie mužstvá League One na konci tejto sezóny, kým aj v tomto prípade tretieho účastníka ponúkne play-off.
V League One v nej zohrajú Stockport County – Stevenage, ako aj Bradford City – Bolton. Z tejto súťaže vypadli Exeter City, Port Vale, po dlhom období medzi druhou a treťou ligou aj Rotherham United a tiež posledný Northampton Town.
Zo štvrtej do tretej ligy sa prvýkrát v dejinách klubu dostal Bromley, postupujú aj MK Dons a Cambridge United.
V play-off League Two zohrajú Salford City – Grimsby Town, tiež Notts County a Chesterfield.
Potešuje to, že už teraz pekný úspech dosiahli Grimsby, Notts County a Chesterfield, celky, ktoré boli vypadli až do piatej triedy, v ktorej hrali v posledných rokoch, ale sa stabilizovali a majú šancu postupne postupovať stále do vyšších tried, kde v podstate dlhé roky aj hrávali.