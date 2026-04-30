Prvé májové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane sú deti z Kovačice na podujatí Spoločne pod veľkým nebom. Prílohou čísla sú Obzory a každá z pravidelných rubrík prináša pútavé čítanie.
V úvodnej rubrike Týždeň je aj prehľad aktivít prezidenta Srbska v príspevku Srbsko bolo vždy pripravené prispieť k mieru. Píše sa aj o Strategickom pláne pre mládež 2026 – 2030 v Obci Báčsky Petrovec.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia nájdu texty o prácach v MS Kysáč, o dotáciách pre energetickú účinnosť v Starej Pazove (116 domácností), aj správu z výročného zhromaždenia petrovských penzistov – invalidov práce. V rubrike je aj program osláv Dňa Kovačice 2026. V Bielom Blate organizovali bielenie stromoradia sibírskych brestov, na Národnej ekologickej olympiáde boli úspešní aj pazovskí žiaci. V Kysáči mali výročné zhromaždenie Dobrovoľného hasičského spolku. Zo Slankamenských Vinohradov sa dozvieme, ako udržiavajú kostol a jeho okolie. Aktivity ku Dňu Zeme mali aj v Kovačici a Starej Pazove.
Rubrika Kultúra ponúka čítanie aj o výstave Đoka Dunđerski v kulpínskom športe v Galérii Zuzky Medveďovej, je tu aj recenzia knihy Vývin a súčasný stav nárečí v prostredí vojvodinských Slovákov. Píše sa aj o pivnických divadelníkoch na Palárikovej Rakovej. Prílohou čísla sú Obzory s rozhovorom s Bim Eriksson: Komiks nepozná obmedzenia ani pravidlá. Prinášajú aj výber z knihy Neha! Miroslavy Dudkovej a pokračovanie seriálu o slovenských hudobných alternatívach.
V športovej rubrike nechýbajú témy: Carp Cup v Pivnici, úspechy džudistov z Kovačice, volejbalistky zo Starej Pazovy – šampiónky Srbska a 13 medailí karatistov DK Dolina z Padiny. Na záverečnej strane obálky sú konfirmačné slávnosti v zboroch SEAVC v Srbsku.