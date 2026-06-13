Slovenská tradičná kultúra vo Vojvodine v týchto dňoch opäť naplno ožila. V Hložanoch práve prebieha celomenšinový Folklórny festival Tancuj, tancuj…, ktorý potvrdil, že slovenská tradícia a dedičstvo v Srbsku si držia vysokú úroveň a silnú divácku podporu.
Festivalový program odštartoval už popoludní v miestnom Dome kultúry, kde sa uskutočnil tradičný koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov, ktorý slávnostne otvoril Stanislav Srnka, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany. Na organizácii tohto podujatia sa podieľali: ÚKVS, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany, KOS Jednota Hložany. Celým koncertom divákov sprevádzala moderátorka Anna Asodiová. Diváci mali možnosť vidieť výkony 39 speváckych skupín vrátane troch hosťujúcich kolektívov z Iloka, Radoša a Ostojićeva, 6 súťažných ľudových orchestrov z Kovačice (2), Nového Sadu, Petrovca, Pivnice a Vojlovice. Na javisku sa vystriedali speváci z Kovačice, Bingule, Nového Sadu, Aradáča, Selenče, Jánošíka, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Hajdušice, Erdevíka, Pivnice, Kysáča, Kulpína, Šídu, Boľoviec, Padiny, Hložian a Vojlovice.
Ich hudobnú precíznosť a prejav hodnotila odborná porota v zložení: Vesna Kesićová-Krsmanovićová, Boris Babík a Ľudmila Berediová-Stupavská.
Po slávnostnom defilé účastníkov o 17. hodine otvoria tohtoročný festival. S tancami sa začne o pol šiestej a skupiny budú rozdelené do dvoch koncertov, z ktorých druhý o 20. hodine bude v priamom prenose na RTV2.
Po revuálnej časti budú vyhlásené aj výsledky tohtoročného festivalu.