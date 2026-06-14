1864 – narodil sa nemecký neurológ, psychiater a vysokoškolský pedagóg Alois Alzheimer, ktorý opísal Alzheimerovu chorobu ako pomalý nezadržateľný proces úpadku rozumových schopností.
1899 – narodil sa japonský spisovateľ Jasunari Kawabata, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru v roku 1968.
1900 – havajské ostrovy získali štatút autonómneho teritória USA.
1904 – zomrel srbský spisovateľ Jovan Jovanović-Zmaj, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1928 – narodil sa argentínsky lekár a revolucionár Ernesto Guevara De La Serna, vo svete známy ako Ernesto „Che“ Guevara, jeden z vodcov kubánskej revolúcie.
1942 – narodila sa slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová.
1969 – narodila sa úspešná nemecká tenistka Steffi Grafová.
1982 – kapituláciou Argentíny sa skončila britsko-argentínska vojna o Falklandské ostrovy.
1985 – v Luxembursku v Obci Schengen bola podpísaná Schengenská dohoda. Cieľom bolo postupné uvoľňovanie hraníc a odstraňovanie hraničných kontrol. Pri zrode dohody boli Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko (SRN).
2006 – pred budovou Rady Európy v Štrasburgu bola zodvihnutá vlajka Republiky Srbsko a spustená bola vlajka Štátneho spoločenstva Srbska a Čiernej Hory, čím bolo potvrdené členstvo Srbska v Rade Európy.