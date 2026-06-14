Združenie žien Jánošíčanka aj tohto roku zorganizuje tradičné podujatie Deň višní, ktoré sa bude konať v sobotu 27. júna.
Výstava a predaj ručných prác na stánkoch združení žien a iných vystavovateľov je naplánovaná od 14. do 17. hodiny. V rovnakom čase bude prebiehať aj program pre najmladších návštevníkov podujatia, ktorý bude v znamení hier, ako sú nosenie višne na lyžičke, lúpanie višní či súťaž v jedení kompótu z višní.
Spoločná večera je naplánovaná v podvečerných hodinách a po nej, ako je zvykom, zábava s bohatou tombolou.