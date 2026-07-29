Jubilejný 30. ročník Turnaja v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku sa uskutoční už nadchádzajúcu sobotu 1. augusta v Hložanoch.
Ako sa dozvedáme, doteraz sa prihlásilo 17 matičných tímov, ktoré budú zápasiť na teréne FK Budúcnosť.
Organizátormi tohtoročného turnaja sú MOMS Hložany a FK Budúcnosť Hložany, ktorý si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia.
Pri tejto jubilejnej príležitosti sa od 31. júla do 2. augusta uskutočnia oslavy storočnice klubu. Program sa začne v piatok 31. júla v priestoroch Domu kultúry v Hložanoch. O 19.00 hod. bude slávnostne otvorená výstava fotografií pod názvom 100 rokov FK Budúcnosť. Oslavy budú pokračovať o 20.00 hod. slávnostnou akadémiou, počas ktorej zmapujú doterajšiu prejdenú cestu.
Po matičnom turnaji v sobotu večer 1. augusta bude na ihrisku FK Budúcnosť spoločenská zábava a tradičná ľudová veselica.
V nedeľu 2. augusta o 18.00 hod. si na trávniku FK Budúcnosť v revuálnom zápase zmerajú sily domáci tím FK Budúcnosť Hložany s FK Spartak zo Subotice.