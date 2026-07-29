Cieľom prezentácie Slovenska na špecializovanej výstave EXPO 2027 v Belehrade bude posilniť medzinárodné postavenie krajiny, otvoriť nové príležitosti pre slovenské spoločnosti a prispieť k rozvoju obchodných partnerstiev, vyhlásila dnes hovorkyňa agentúry Slovakia Travel Zuzana Eliašová pre agentúru TASR a uviedol portál RTV.
Dodala, že Slovakia Travel bude na výstave EXPO spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), s ktorou v pondelok podpísala memorandum o spolupráci.
Generálny komisár pre účasť Slovenska na výstave EXPO 2027 v Belehrade Lukáš Parízek uviedol, že Slovensko sa chce na výstave predstaviť ako jednotná a sebavedomá krajina s ambíciou prilákať nielen návštevníkov, ale aj investorov, podnikateľov a odbornú verejnosť.
„Spoločne predstavíme Slovensko ako krajinu, ktorá spája inovácie, talent a podnikavosť a zároveň ponúka výnimočné turistické zážitky,“ povedal Parízek.